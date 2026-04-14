Atelier : Saveurs du fournil, Musée de la Montagne, Haut-du-Them-Château-Lambert

Atelier : Saveurs du fournil Samedi 23 mai, 18h00, 19h00 Musée de la Montagne Haute-Saône

Jauge limitée – à partir de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Le pain se partage, les histoires aussi !

Au Musée de la Montagne, partez à la découverte des gestes des boulangers et savourez le goût du patrimoine lors d’une soirée gourmande où chaque saveur raconte une histoire.

Atelier : Saveurs du fournil

• À 18h et à 19h

Avec Un pas de côté

De la pâte au levain, découvrez les gestes du boulanger, mettez la main à la pâte et repartez avec du pain encore chaud.

Tout public à partir de 7 ans – Durée : 1h

Sur réservation – jauge limitée 03 84 20 43 09 / musee-chateau-lambert@haute-saone.fr

Musée de la Montagne 3 Place du 19 Mars 1962, 70440 Haut-du-Them-Château-Lambert, France Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384204309 https://musees.haute-saone.fr/chateau-lambert [{« type »: « phone », « value »: « 0384204309 »}, {« type »: « email », « value »: « musee-chateau-lambert@haute-saone.fr »}] [{« link »: « mailto:musee-chateau-lambert@haute-saone.fr »}] Situé dans la région des Vosges Saônoises, au cœur du Parc naturel régional des Ballons des Vosges, au carrefour des vallées de l’Ognon et de la Moselle, entre Franche-Comté et Lorraine, le musée évoque la vie rurale en montagne, notamment les métiers de la forêt et de l’artisanat du bois au début du XXe siècle. Installé en partie à l’extérieur, celui-ci présente aussi les activités de la ferme, du moulin et de la forge. L’activité de Château-Lambert a longtemps été double, partagée entre les mines et l’agriculture : sont ainsi présentés deux types d’exploitation : le cuivre et le molybdène, mettant en évidence l’évolution des méthodes d’extraction et les outils utilisés. Plusieurs aspects sont abordés : les conditions de travail des mineurs au XVIIe siècle, l’histoire de l’exploitation minière.

Le pain se partage, les histoires aussi !

©Département de la Haute-Saône