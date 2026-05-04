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RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Les cinq sens au jardin la vue Haut-du-Them-Château-Lambert

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Les cinq sens au jardin la vue Haut-du-Them-Château-Lambert dimanche 7 juin 2026.

Adresse : ESPACE NATURE CULTURE

Ville : 70440 Haut-du-Them-Château-Lambert

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Haut-du-Them-Château-Lambert

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Les cinq sens au jardin la vue

ESPACE NATURE CULTURE Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Tout public
En partenariat avec le Musée départemental Demard de la Montagne.
– Troc de plants et de graines
14h 15h dépôt des plants
15h30 Troc.   .

ESPACE NATURE CULTURE Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 49 84  enc@parc-ballons-vosges.fr

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English : RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Les cinq sens au jardin la vue

L’événement RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Les cinq sens au jardin la vue Haut-du-Them-Château-Lambert a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME DES 1000 ETANGS

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