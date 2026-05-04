Haut-du-Them-Château-Lambert

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Les cinq sens au jardin la vue

ESPACE NATURE CULTURE Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Tout public

En partenariat avec le Musée départemental Demard de la Montagne.

– Troc de plants et de graines

14h 15h dépôt des plants

15h30 Troc. .

ESPACE NATURE CULTURE Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 49 84 enc@parc-ballons-vosges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Les cinq sens au jardin la vue

L’événement RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Les cinq sens au jardin la vue Haut-du-Them-Château-Lambert a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME DES 1000 ETANGS