Spectacle Conté : Les dits du pain, Musée de la Montagne, Haut-du-Them-Château-Lambert

Spectacle Conté : Les dits du pain Samedi 23 mai, 20h30 Musée de la Montagne Haute-Saône

Jauge limitée – réservation conseillée – Tout public à partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

SPECTACLE CONTÉ :

Les dits du pain

Avec Mapie Caburet

Quoi de plus banal qu’un bout de pain ? Pourtant, bien des révolutions ont commencé pour du pain… C’est que c’est long, un jour sans pain. Et à y bien réfléchir, est-ce l’homme qui fait le pain, ou le pain qui fait l’homme ?

Une conteuse seule en scène partage des histoires aussi simples que le pain quotidien, qu’elle assaisonne avec humour. Chaque pain se raconte puis se goûte lors d’un petit moment de dégustation inclus dans le spectacle.

Tout public dès 8 ans – Durée : 1h15

Musée de la Montagne 3 Place du 19 Mars 1962, 70440 Haut-du-Them-Château-Lambert, France Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384204309 https://musees.haute-saone.fr/chateau-lambert Situé dans la région des Vosges Saônoises, au cœur du Parc naturel régional des Ballons des Vosges, au carrefour des vallées de l’Ognon et de la Moselle, entre Franche-Comté et Lorraine, le musée évoque la vie rurale en montagne, notamment les métiers de la forêt et de l’artisanat du bois au début du XXe siècle. Installé en partie à l’extérieur, celui-ci présente aussi les activités de la ferme, du moulin et de la forge. L’activité de Château-Lambert a longtemps été double, partagée entre les mines et l’agriculture : sont ainsi présentés deux types d’exploitation : le cuivre et le molybdène, mettant en évidence l’évolution des méthodes d’extraction et les outils utilisés. Plusieurs aspects sont abordés : les conditions de travail des mineurs au XVIIe siècle, l’histoire de l’exploitation minière.

SPECTACLE CONTÉ :

©Evelyne Jardot