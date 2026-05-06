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Sur la piste du Lynx Haut-du-Them-Château-Lambert

Sur la piste du Lynx Haut-du-Them-Château-Lambert dimanche 6 septembre 2026.

Adresse : Espace Nature Culture

Ville : 70440 Haut-du-Them-Château-Lambert

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 6 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Haut-du-Them-Château-Lambert

Sur la piste du Lynx

Espace Nature Culture Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 14:00:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Tout public
Sortie nature pour en savoir plus sur le mode de vie du Lynx. Découverte de l’exposition Lynx Boréal suivie d’une exploration sur le terrain. Avec la Réserve naturelle des Ballons Comtois.   .

Espace Nature Culture Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 49 84  enc@parc-ballons-vosges.fr

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English : Sur la piste du Lynx

L’événement Sur la piste du Lynx Haut-du-Them-Château-Lambert a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DES 1000 ETANGS

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