Haut-du-Them-Château-Lambert

Sur la piste du Lynx

Espace Nature Culture Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 14:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Tout public

Sortie nature pour en savoir plus sur le mode de vie du Lynx. Découverte de l’exposition Lynx Boréal suivie d’une exploration sur le terrain. Avec la Réserve naturelle des Ballons Comtois. .

Espace Nature Culture Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 49 84 enc@parc-ballons-vosges.fr

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English : Sur la piste du Lynx

L’événement Sur la piste du Lynx Haut-du-Them-Château-Lambert a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DES 1000 ETANGS