Haut-du-Them-Château-Lambert

Escape game à Château Lambert

Espace Nature Culture Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-20

Tout public

2,5 km 2h30 + 80m

Une balade active avec épreuves et énigmes à la découverte de l’histoire, de la nature et des légendes locales. Avec Philippe Beaud, accompagnateur en montagne Valeurs Parc naturel régional . En partenariat avec le Musée départemental Demard de la Montagne. .

Espace Nature Culture Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 49 84 enc@parc-ballons-vosges.fr

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English : Escape game à Château Lambert

L’événement Escape game à Château Lambert Haut-du-Them-Château-Lambert a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME DES 1000 ETANGS