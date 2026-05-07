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Escape game à Château Lambert Haut-du-Them-Château-Lambert

Escape game à Château Lambert Haut-du-Them-Château-Lambert jeudi 23 juillet 2026.

Adresse : Espace Nature Culture

Ville : 70440 Haut-du-Them-Château-Lambert

Département : Haute-Saône

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Haut-du-Them-Château-Lambert

Escape game à Château Lambert

Espace Nature Culture Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23 2026-08-20

Tout public
2,5 km 2h30 + 80m
Une balade active avec épreuves et énigmes à la découverte de l’histoire, de la nature et des légendes locales. Avec Philippe Beaud, accompagnateur en montagne Valeurs Parc naturel régional . En partenariat avec le Musée départemental Demard de la Montagne.   .

Espace Nature Culture Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 49 84  enc@parc-ballons-vosges.fr

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English : Escape game à Château Lambert

L’événement Escape game à Château Lambert Haut-du-Them-Château-Lambert a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME DES 1000 ETANGS

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