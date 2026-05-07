Haut-du-Them-Château-Lambert

Sur les traces du Lynx boréal

Espace Nature Culture Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Tout Public

2,8km 2h30 90m

Sortie nature sur les chaumes de Servance et sur la piste du Lynx Boréal et de son habitat sauvage. Avec Olivier Pohl, accompagnateur en montagne marqué Valeurs Parc naturel régional . .

Espace Nature Culture Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 49 84 enc@parc-ballons-vosges.fr

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English : Sur les traces du Lynx boréal

L’événement Sur les traces du Lynx boréal Haut-du-Them-Château-Lambert a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME DES 1000 ETANGS