Sur les traces du Lynx boréal Haut-du-Them-Château-Lambert
Sur les traces du Lynx boréal Haut-du-Them-Château-Lambert mercredi 5 août 2026.
Haut-du-Them-Château-Lambert
Sur les traces du Lynx boréal
Espace Nature Culture Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Tout Public
2,8km 2h30 90m
Sortie nature sur les chaumes de Servance et sur la piste du Lynx Boréal et de son habitat sauvage. Avec Olivier Pohl, accompagnateur en montagne marqué Valeurs Parc naturel régional . .
Espace Nature Culture Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 49 84 enc@parc-ballons-vosges.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sur les traces du Lynx boréal
L’événement Sur les traces du Lynx boréal Haut-du-Them-Château-Lambert a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME DES 1000 ETANGS
À voir aussi à Haut-du-Them-Château-Lambert (Haute-Saône)
- Dans la peau du Lynx Haut-du-Them-Château-Lambert 20 mai 2026
- Pains et compagnie, Musée de la Montagne, Haut-du-Them-Château-Lambert 23 mai 2026
- Atelier : Saveurs du fournil, Musée de la Montagne, Haut-du-Them-Château-Lambert 23 mai 2026
- Spectacle Conté : Les dits du pain, Musée de la Montagne, Haut-du-Them-Château-Lambert 23 mai 2026
- Rendez-vous au musée de la montagne, Musée départemental Demard de la montagne, Haut-du-Them-Château-Lambert 6 juin 2026