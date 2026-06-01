Atelier Qi Gong et marche méditative, Le Jardin de l’Humus, Anould

Atelier Qi Gong et marche méditative Dimanche 7 juin, 11h00 Le Jardin de l’Humus Vosges

Prix libre, bénéfices reversés à l’association « Le Jardin de l’Humus »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Le Qi Gong est une gymnastique traditionnelle chinoise où se mêlent concentration, mouvements lents et maîtrise de la respiration.

La pratique régulière de cet art permet d’harmoniser et de renforcer l’énergie vitale, favorisant la relaxation, la concentration et l’assouplissement du corps.

Autour du thème de “la vue”, profitez ce dimanche 7 juin d’une séance de Qi Gong des yeux et d’une marche contemplative dans le bel écrin naturel du Jardin de l’Humus.

Le Jardin de l’Humus rue Aragon 88650 Anould Anould 88650 Vosges Grand Est 0616717670 https://lejardindelhumus.wixsite.com/jdlh https://www.facebook.com/lejardindesgrillons/ Le Jardin de l’Humus est un jardin naturaliste, paysager et culturel, engagé dans la sauvegarde de la biodiversité selon une approche permacole. Il est doté d’un potager, d’un verger, de mixed-borders à l’anglaise, de plantes insolites.

Vous sont proposés des visites libres, guidées, des ateliers de formation sur le jardinage naturel, des événements culturels (exposition photographique, concerts de plein air, intervenants extérieurs…)

Le jardin s’engage à prendre soin de la terre et de l’humain dans sa globalité. Situé le long de la voie verte de la Haute-Meurthe. Stationnement possible sur le parking du Mille-Club devant l’entrée du jardin.

Accès facile et rapide en voiture par la départementale D 415, sur l’axe Nancy-Colmar

Le Qi Gong est une gymnastique traditionnelle chinoise où se mêlent concentration, mouvements lents et maîtrise de la respiration.

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