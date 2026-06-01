Concert folk « The Wooden Wolf », Le Jardin de l’Humus, Anould

Concert folk « The Wooden Wolf » Samedi 6 juin, 19h00 Le Jardin de l’Humus Vosges

Tarif normal: 10 euros, tarif réduit pour les membres de l’association « Le Jardin de l’Humus, 7 euros, adhésion possible sur place ou en ligne sur HelloAsso, gratuité jusqu’à 15 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

The Wooden Wolf jouera en plein air ce samedi 6 juin à partir de 19h00 au Jardin de l’Humus. Il s’agira d’un concert de musique folk, dans un cadre bucolique.

Buvette et petite restauration sur place.

Le Jardin de l’Humus rue Aragon 88650 Anould Anould 88650 Vosges Grand Est 0616717670 https://lejardindelhumus.wixsite.com/jdlh https://www.facebook.com/lejardindesgrillons/ Le Jardin de l’Humus est un jardin naturaliste, paysager et culturel, engagé dans la sauvegarde de la biodiversité selon une approche permacole. Il est doté d’un potager, d’un verger, de mixed-borders à l’anglaise, de plantes insolites.

Vous sont proposés des visites libres, guidées, des ateliers de formation sur le jardinage naturel, des événements culturels (exposition photographique, concerts de plein air, intervenants extérieurs…)

Le jardin s’engage à prendre soin de la terre et de l’humain dans sa globalité. Situé le long de la voie verte de la Haute-Meurthe. Stationnement possible sur le parking du Mille-Club devant l’entrée du jardin.

Accès facile et rapide en voiture par la départementale D 415, sur l’axe Nancy-Colmar

The Wooden Wolf jouera en plein air ce samedi 6 juin à partir de 19h00 au Jardin de l’Humus. Il s’agira d’un concert de musique folk, dans un cadre bucolique.

The Wooden Wolf©