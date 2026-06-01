Conte familial, « Pétunia et la courge », Le Jardin de l’Humus, Anould

Conte familial, « Pétunia et la courge » Dimanche 7 juin, 16h00 Le Jardin de l’Humus Vosges

Participation libre et nécessaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:45:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:45:00+02:00

« Nina et Mathurin, les enfants de la famille, découvrent les joies du jardin familial. Ils deviennent incollables sur la connaissance des plantes et leurs bienfaits pour la santé. Un jour, alors que Nina apprend ses leçons perchée sur la balançoire du grand hêtre, elle découvre de drôles de fils coincés dans les herbes. Qu’est-ce que cela peut être? Avec son frère, elle suit la piste de ces étranges fils, ce qui les amène jusqu’à une drôle de cabane cachée dans la forêt… »

Suivez Zoé, la conteuse, au travers des sentiers du jardin. Laissez-vous guider par sa voix. Petits et grands, apprentissage, surprises et découvertes sont au bout du chemin, pour qui saura ouvrir grand les oreilles!

Un petit goûter sera proposé à l’issue du spectacle.

Le Jardin de l’Humus rue Aragon 88650 Anould Anould 88650 Vosges Grand Est 0616717670 https://lejardindelhumus.wixsite.com/jdlh https://www.facebook.com/lejardindesgrillons/ Le Jardin de l’Humus est un jardin naturaliste, paysager et culturel, engagé dans la sauvegarde de la biodiversité selon une approche permacole. Il est doté d’un potager, d’un verger, de mixed-borders à l’anglaise, de plantes insolites.

Vous sont proposés des visites libres, guidées, des ateliers de formation sur le jardinage naturel, des événements culturels (exposition photographique, concerts de plein air, intervenants extérieurs…)

Le jardin s’engage à prendre soin de la terre et de l’humain dans sa globalité. Situé le long de la voie verte de la Haute-Meurthe. Stationnement possible sur le parking du Mille-Club devant l’entrée du jardin.

Accès facile et rapide en voiture par la départementale D 415, sur l’axe Nancy-Colmar

« Nina et Mathurin, les enfants de la famille, découvrent les joies du jardin familial. Ils deviennent incollables sur la connaissance des plantes et leurs bienfaits pour la santé. Un jour, alors que …

Brigitte Herbertz©