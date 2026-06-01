La voie de l’oiseau, avec le Semeur de Sons, Le Jardin de l’Humus, Anould

La voie de l’oiseau, avec le Semeur de Sons Samedi 6 juin, 14h00, 15h30, 17h00 Le Jardin de l’Humus Vosges

Tarif : 5 euros par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Le semeur de son propose lors de ces 3 ateliers d’apprendre à façonner divers objets à partir de plantes et d’autres éléments naturels pour imiter le chant des oiseaux.

Le Jardin de l’Humus rue Aragon 88650 Anould Anould 88650 Vosges Grand Est 0616717670 https://lejardindelhumus.wixsite.com/jdlh https://www.facebook.com/lejardindesgrillons/ Le Jardin de l’Humus est un jardin naturaliste, paysager et culturel, engagé dans la sauvegarde de la biodiversité selon une approche permacole. Il est doté d’un potager, d’un verger, de mixed-borders à l’anglaise, de plantes insolites.

Vous sont proposés des visites libres, guidées, des ateliers de formation sur le jardinage naturel, des événements culturels (exposition photographique, concerts de plein air, intervenants extérieurs…)

Le jardin s’engage à prendre soin de la terre et de l’humain dans sa globalité. Situé le long de la voie verte de la Haute-Meurthe. Stationnement possible sur le parking du Mille-Club devant l’entrée du jardin.

Accès facile et rapide en voiture par la départementale D 415, sur l’axe Nancy-Colmar

Le semeur de son propose lors de ces 3 ateliers d’apprendre à façonner divers objets à partir de plantes et d’autres éléments naturels pour imiter le chant des oiseaux.

Denis Aubry, Véronique Sabatier ©