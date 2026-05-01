Atelier Quelles pistes pour votre changement professionnel ? Rue des chantiers de jeunesse Casteljaloux
Atelier Quelles pistes pour votre changement professionnel ? Rue des chantiers de jeunesse Casteljaloux mercredi 27 mai 2026.
Casteljaloux
Atelier Quelles pistes pour votre changement professionnel ?
Rue des chantiers de jeunesse Cabinet Duo Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 18:30:00
fin : 2026-05-27 20:30:00
Date(s) :
2026-05-27
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Rue des chantiers de jeunesse Cabinet Duo Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 69 04 25 contact@d-u-o.fr
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English : Atelier Quelles pistes pour votre changement professionnel ?
L’événement Atelier Quelles pistes pour votre changement professionnel ? Casteljaloux a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Coteaux et Landes de Gascogne