Atelier Quelles pistes pour votre changement professionnel ? Rue des chantiers de jeunesse Casteljaloux

Casteljaloux

Atelier Quelles pistes pour votre changement professionnel ?

Rue des chantiers de jeunesse Cabinet Duo Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 18:30:00

fin : 2026-05-27 20:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Explorer vos compétences, vos motivations et les directions possibles. .

Rue des chantiers de jeunesse Cabinet Duo Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 69 04 25 contact@d-u-o.fr

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English : Atelier Quelles pistes pour votre changement professionnel ?

L’événement Atelier Quelles pistes pour votre changement professionnel ? Casteljaloux a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Coteaux et Landes de Gascogne