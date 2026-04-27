Balade en Segway Casteljaloux
Balade en Segway Casteljaloux mercredi 27 mai 2026.
Casteljaloux
Balade en Segway
Office de tourisme CLG Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 17:30:00
fin : 2026-05-27 18:30:00
Date(s) :
2026-05-27
Partez à l’aventure en Segway avec Mobilboard, et baladez vous sur les chemins de Casteljaloux de façon unique et ludique.
Possibilité d’un Segway PMR.
Renseignements et inscriptions à l’Office de tourisme. .
Office de tourisme CLG Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 92 44
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English : Balade en Segway
L’événement Balade en Segway Casteljaloux a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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