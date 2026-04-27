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Conférence sur la spiruline Thermes Casteljaloux

Conférence sur la spiruline Thermes Casteljaloux

Conférence sur la spiruline Thermes Casteljaloux mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Thermes

Adresse : 4 rue des Thermes

Ville : 47700 Casteljaloux

Département : Lot-et-Garonne

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Casteljaloux

Conférence sur la spiruline

Thermes 4 rue des Thermes Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 16:00:00
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-27

Ses bienfaits, sa culture, comment la consommer.
Animée par Laurence BOXBERGER, productrice de spiruline
Tout public   .

Thermes 4 rue des Thermes Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 51 98 21  spirulinedesfrangines@gmail.com

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English : Conférence sur la spiruline

L’événement Conférence sur la spiruline Casteljaloux a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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