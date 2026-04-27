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Solidéj Le Grand Bain Casteljaloux

Solidéj Le Grand Bain Casteljaloux

Solidéj Le Grand Bain Casteljaloux jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Le Grand Bain

Adresse : 69 Grande Rue

Ville : 47700 Casteljaloux

Département : Lot-et-Garonne

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Casteljaloux

Solidéj

Le Grand Bain 69 Grande Rue Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 09:00:00
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

Petit déjeuner solidaire suivi d’une promenade éco-responsable le long de l’Avance de 10h30 à 12h
Prévoir une tenue adaptée.
Ouvert à tous   .

Le Grand Bain 69 Grande Rue Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 10 57 71  maena.briere@afept.fr

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English : Solidéj

L’événement Solidéj Casteljaloux a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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