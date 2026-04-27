Solidéj Le Grand Bain Casteljaloux

Casteljaloux

Solidéj

Le Grand Bain 69 Grande Rue Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 09:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Petit déjeuner solidaire suivi d’une promenade éco-responsable le long de l’Avance de 10h30 à 12h

Prévoir une tenue adaptée.

Ouvert à tous .

Le Grand Bain 69 Grande Rue Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 10 57 71 maena.briere@afept.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Solidéj

L’événement Solidéj Casteljaloux a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Coteaux et Landes de Gascogne