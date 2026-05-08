Le Doc du jeudi Place José Bès Casteljaloux
Le Doc du jeudi Place José Bès Casteljaloux jeudi 21 mai 2026.
Casteljaloux
Le Doc du jeudi
Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 21:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Nous l’orchestre .
Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30 cine2000.lodyssee@orange.fr
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English : Le Doc du jeudi
L’événement Le Doc du jeudi Casteljaloux a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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