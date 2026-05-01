Retransmission cérémonie ouverture Festival de Cannes Place José Bès Casteljaloux
Retransmission cérémonie ouverture Festival de Cannes Place José Bès Casteljaloux mardi 12 mai 2026.
Casteljaloux
Retransmission cérémonie ouverture Festival de Cannes
Place José Bès Ciné l’Odyssée Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 19:00:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Retransmission gratuite, ouverte à tous
21h En avant-première, diffusion de la Vénus Électrique, aux tarifs habituels .
Place José Bès Ciné l’Odyssée Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30 cine2000.lodyssee@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Retransmission cérémonie ouverture Festival de Cannes
L’événement Retransmission cérémonie ouverture Festival de Cannes Casteljaloux a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Coteaux et Landes de Gascogne