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Retransmission cérémonie ouverture Festival de Cannes Place José Bès Casteljaloux

Retransmission cérémonie ouverture Festival de Cannes Place José Bès Casteljaloux

Retransmission cérémonie ouverture Festival de Cannes Place José Bès Casteljaloux mardi 12 mai 2026.

Lieu : Place José Bès

Adresse : Ciné l'Odyssée

Ville : 47700 Casteljaloux

Département : Lot-et-Garonne

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Casteljaloux

Retransmission cérémonie ouverture Festival de Cannes

Place José Bès Ciné l’Odyssée Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 19:00:00
fin : 2026-05-12

Date(s) :
2026-05-12

Retransmission gratuite, ouverte à tous
21h En avant-première, diffusion de la Vénus Électrique, aux tarifs habituels   .

Place José Bès Ciné l’Odyssée Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30  cine2000.lodyssee@orange.fr

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English : Retransmission cérémonie ouverture Festival de Cannes

L’événement Retransmission cérémonie ouverture Festival de Cannes Casteljaloux a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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