Retransmission cérémonie ouverture Festival de Cannes Place José Bès Casteljaloux

Casteljaloux

Retransmission cérémonie ouverture Festival de Cannes

Place José Bès Ciné l’Odyssée Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 19:00:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Retransmission gratuite, ouverte à tous

21h En avant-première, diffusion de la Vénus Électrique, aux tarifs habituels .

Place José Bès Ciné l’Odyssée Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30 cine2000.lodyssee@orange.fr

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L’événement Retransmission cérémonie ouverture Festival de Cannes Casteljaloux a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Coteaux et Landes de Gascogne