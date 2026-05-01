Le pouvoir des cartes Le Grand Bain Casteljaloux

Casteljaloux

Le pouvoir des cartes

Le Grand Bain 69 grand rue Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 14:00:00

fin : 2026-05-15 16:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Atelier gratuit pour partager, rire et sourire en compagnie de Marie .

Le Grand Bain 69 grand rue Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 84 70 72 legrandbain47@gmail.com

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English : Le pouvoir des cartes

L’événement Le pouvoir des cartes Casteljaloux a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Coteaux et Landes de Gascogne