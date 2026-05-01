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Le pouvoir des cartes Le Grand Bain Casteljaloux

Le pouvoir des cartes Le Grand Bain Casteljaloux

Le pouvoir des cartes Le Grand Bain Casteljaloux vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Le Grand Bain

Adresse : 69 grand rue

Ville : 47700 Casteljaloux

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Casteljaloux

Le pouvoir des cartes

Le Grand Bain 69 grand rue Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 14:00:00
fin : 2026-05-15 16:00:00

Date(s) :
2026-05-15

Atelier gratuit pour partager, rire et sourire en compagnie de Marie   .

Le Grand Bain 69 grand rue Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 84 70 72  legrandbain47@gmail.com

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English : Le pouvoir des cartes

L’événement Le pouvoir des cartes Casteljaloux a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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