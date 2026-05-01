Le pouvoir des cartes Le Grand Bain Casteljaloux
Le pouvoir des cartes Le Grand Bain Casteljaloux vendredi 15 mai 2026.
Casteljaloux
Le pouvoir des cartes
Le Grand Bain 69 grand rue Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 14:00:00
fin : 2026-05-15 16:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Atelier gratuit pour partager, rire et sourire en compagnie de Marie .
Le Grand Bain 69 grand rue Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 84 70 72 legrandbain47@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le pouvoir des cartes
L’événement Le pouvoir des cartes Casteljaloux a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
À voir aussi à Casteljaloux (Lot-et-Garonne)
- Cinéma soirée horreur Place José Bès Casteljaloux 8 mai 2026
- Open de Ligue fléchettes Casteljaloux 9 mai 2026
- Concert gratuit Lily Avaz Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux 9 mai 2026
- Retransmission cérémonie ouverture Festival de Cannes Place José Bès Casteljaloux 12 mai 2026
- Popote du mercredi Le Grand Bain Casteljaloux 13 mai 2026