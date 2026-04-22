Concert gratuit Lily Avaz Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux
Concert gratuit Lily Avaz Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux samedi 9 mai 2026.
Casteljaloux
Concert gratuit Lily Avaz
Route de Mont-de-Marsan Casino Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Musique jazz, latino .
Route de Mont-de-Marsan Casino Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 87 00
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English : Concert gratuit Lily Avaz
L’événement Concert gratuit Lily Avaz Casteljaloux a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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