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Visite de l’atelier des Tontons Papas Casteljaloux

Visite de l’atelier des Tontons Papas Casteljaloux

Visite de l’atelier des Tontons Papas Casteljaloux vendredi 15 mai 2026.

Adresse : Rue des Chantiers de Jeunesse

Ville : 47700 Casteljaloux

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif

Casteljaloux

Visite de l’atelier des Tontons Papas

Rue des Chantiers de Jeunesse Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 10:30:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Visite de l’Atelier des Tontons Papas
Venez découvrir les coulisses de fabrication des délicieuses glaces des Tontons Papas directement dans leur atelier.   .

Rue des Chantiers de Jeunesse Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 92 44  commercialisation@tourisme-clg.fr

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English : Visite de l’atelier des Tontons Papas

L’événement Visite de l’atelier des Tontons Papas Casteljaloux a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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