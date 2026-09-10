Atelier Qu’est-ce qu’on mange ce soir ? Espace Frichet Luxeuil-les-Bains
jeudi 17 septembre 2026 · Espace Frichet · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Atelier Qu’est-ce qu’on mange ce soir ?
Espace Frichet 1 Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:30:00
fin : 2026-09-17 16:30:00
Date(s) :
2026-09-17
Ateliers culinaires animés par Julie Graziani de Cuisine et Sens , entreprise luxovienne qui s’inscrit dans une démarche éco-responsable.
Démonstration de recettes faciles et simples à réaliser chez soi qui s’adaptent aux différents modes alimentaires avec un objectif qui nous parle à tous comment varier sa cuisine au quotidien ?
Dégustations, échanges, conseils, astuces et convivialité assurés autour d’ingrédients à découvrir ou à redécouvrir. .
Espace Frichet 1 Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Qu’est-ce qu’on mange ce soir ?
L’événement Atelier Qu’est-ce qu’on mange ce soir ? Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-09 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD
À voir aussi à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône)
- Concert Serge Cholley et ses acolytes Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains 10 septembre 2026
- Luxtrophy tournoi de basket Palais des Sports Luxeuil-les-Bains 12 septembre 2026
- Fête de la Fraternité Luxeuil-les-Bains 12 septembre 2026
- Vide Grenier Luxeuil-les-Bains 13 septembre 2026
- Concert Nocturne II La Nuit du Cœur Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains 13 septembre 2026