Visite guidée Espace muséal Jules Adler Thermes Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Luxeuil-les-Bains

Visite guidée : Espace muséal Jules Adler

Thermes 4 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 15:00:00

fin : 2026-09-23 16:30:00

Date(s) :

2026-09-23 2026-10-14 2026-11-04

Découvrez la vie et l’œuvre fascinante de Jules Adler, peintre naturaliste des XIXe et XXe siècles, natif de Luxeuil-les-Bains et surnommé « le peintre des humbles ». Rendez-vous aux thermes pour admirer les toiles décoratives du service premier composées par l’artiste en 1939.

Rendez-vous à 15h devant les thermes.

Inscription obligatoire au 03 84 40 06 41. Fin des inscriptions à 12h le jour de la visite.

Distance à parcourir : 1 km | Durée : 90 min

Places limitées. Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la visite est susceptible d’être annulée. .

Thermes 4 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

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English : Visite guidée : Espace muséal Jules Adler

L’événement Visite guidée : Espace muséal Jules Adler Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-04 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)