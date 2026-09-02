Visite guidée Espace muséal Jules Adler Thermes Luxeuil-les-Bains
mercredi 23 septembre 2026 · Thermes · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Visite guidée : Espace muséal Jules Adler
Thermes 4 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 15:00:00
fin : 2026-09-23 16:30:00
Date(s) :
2026-09-23 2026-10-14 2026-11-04
Découvrez la vie et l’œuvre fascinante de Jules Adler, peintre naturaliste des XIXe et XXe siècles, natif de Luxeuil-les-Bains et surnommé « le peintre des humbles ». Rendez-vous aux thermes pour admirer les toiles décoratives du service premier composées par l’artiste en 1939.
Rendez-vous à 15h devant les thermes.
Inscription obligatoire au 03 84 40 06 41. Fin des inscriptions à 12h le jour de la visite.
Distance à parcourir : 1 km | Durée : 90 min
Places limitées. Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la visite est susceptible d’être annulée. .
Thermes 4 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
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English : Visite guidée : Espace muséal Jules Adler
L’événement Visite guidée : Espace muséal Jules Adler Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-04 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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