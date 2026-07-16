Lundis terrasses Restaurant Le Comptoir Luxeuil-les-Bains
lundi 3 août 2026 · Restaurant Le Comptoir · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Lundis terrasses
Restaurant Le Comptoir 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 19:00:00
fin : 2026-08-31 22:30:00
Date(s) :
2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31
Les Lundis Terrasses continuent au mois d’août !
Cet été, découvrez un tout nouveau concept placé sous le signe de la convivialité et du partage. Profitez d’une belle soirée en terrasse autour de délicieuses planches à partager, dans une ambiance chaleureuse animée par un groupe de musique live.
Rendez-vous tous les lundis soirs de l’été pour savourer, partager et profiter d’un moment festif en plein air.
Réservez dès maintenant au 03.84.93.90.90. .
Restaurant Le Comptoir 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 93 90 90 a.grimand@joa.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lundis terrasses
L’événement Lundis terrasses Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD
À voir aussi à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône)
- Festival Les Pluralies Rue Henry Guy Luxeuil-les-Bains 22 juillet 2026
- Concerts à l’auberge des Pluralies Rue du Sergent Pierre Bonnot Luxeuil-les-Bains 22 juillet 2026
- Déambulation théâtrale A vos fourchettes ! Abbaye Luxeuil-les-Bains 22 juillet 2026
- Festival Les Pluralies Les Josianes Cour d’honneur de l’Abbaye Luxeuil-les-Bains 22 juillet 2026
- Festival Les Pluralies Les Murmures ont des oreilles Maison du Cardinal Jouffroy Luxeuil-les-Bains 22 juillet 2026