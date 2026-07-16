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AGENDA · Luxeuil-les-Bains

Lundis terrasses Restaurant Le Comptoir Luxeuil-les-Bains

lundi 3 août 2026 · Restaurant Le Comptoir · Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Restaurant Le Comptoir
Adresse
16 Rue des Thermes
Ville
70300 Luxeuil-les-Bains
Département
Haute-Saône
Tarif

Luxeuil-les-Bains

Lundis terrasses

Restaurant Le Comptoir 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 19:00:00
fin : 2026-08-31 22:30:00

Date(s) :
2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Les Lundis Terrasses continuent au mois d’août !

Cet été, découvrez un tout nouveau concept placé sous le signe de la convivialité et du partage. Profitez d’une belle soirée en terrasse autour de délicieuses planches à partager, dans une ambiance chaleureuse animée par un groupe de musique live.

Rendez-vous tous les lundis soirs de l’été pour savourer, partager et profiter d’un moment festif en plein air.

Réservez dès maintenant au 03.84.93.90.90.   .

Restaurant Le Comptoir 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 93 90 90  a.grimand@joa.fr

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English : Lundis terrasses

L’événement Lundis terrasses Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD

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