Festival Les Pluralies Les Josianes Cour d’honneur de l’Abbaye Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains

Festival Les Pluralies Les Josianes

Cour d’honneur de l’Abbaye 14 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:30:00

fin : 2026-07-22 22:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Cirque

Avec Una Benett, Betty Mansion, Maria Del Mar Reyes et Rachel Salzman.

Création circo-dansée pour 4 artistes de confession féminine.

Josianes ou l’art de la résistance est un spectacle de rue qui mêle cirque, danse et danse verticale. Sur fond d’humour décalé, mêlant acrobaties, chorégraphies endiablées et chants polyphoniques, les quatre femmes de la compagnie JOSIANES nous racontent leurs aventures rocambolesques et explorent la notion de résistance au féminin.

Décomplexé, authentique et engagé, drôle, mais saupoudré de vulnérabilité, le spectacle est une ode à la joie de vivre, à la féminité multiple et un bel hommage à nos grands-mères !

La compagnie JOSIANES est née au printemps 2020, lorsque le cirque croise mon chemin. Après 25 ans de ma vie dédiés à la danse, la fusion de cet univers avec le mien m’apparait comme une évidence, comme quelque chose que j’attendais depuis lontemps. Le grain de folie clownesque, la philosophie de l’audace, le goût du risque, je ressens profondemment le besoin d’explorer de nouvelles facettes du mouvement et de l’âme humaine. S’ajoute à cela mon engagement dans la cause féministe et l’envie brulante de faire de mon art un moyen de résistance . Héritière moi-même d’une famille de résistants, il me paraît nécessaire aujourd’hui de me questionner sur ce sujet, de mettre en lumière les luttes passées et leurs impacts sur le monde actuel. Je réuni alors autour de moi des femmes artistes, venues chacune d’un pays différent, mais animées par le même désir, celui d’utiliser l’art pour faire entendre leurs voix. Intrépides et drôles, elles se battent pour leurs idées, osent affirmer leurs caractères, des femmes aussi attachantes que talentueuses! Elles, se sont les JOSIANES”

Réserver Tarifs

Tarif Plein 12.00€

Tarif famille assis 2 adultes et 3 enfants de moins de 16 ans 35.00€

Programme disponible sur https://pluralies.net/ .

Cour d’honneur de l’Abbaye 14 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 93 55 32

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English : Festival Les Pluralies Les Josianes

L’événement Festival Les Pluralies Les Josianes Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD