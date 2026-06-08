Concerts à l’auberge des Pluralies Rue du Sergent Pierre Bonnot Luxeuil-les-Bains mercredi 22 juillet 2026.

Luxeuil-les-Bains

Concerts à l’auberge des Pluralies

Rue du Sergent Pierre Bonnot Auberge de l’Abbaye Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:00:00

fin : 2026-07-25 20:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Du mercredi au samedi (sauf vendredi), rendez-vous à L’Auberge des Pluralies pour un moment de convivialité et des spectacles gratuits chaque soir à 19 h.

Programme

-22 juillet Heaven Trio (Chanson française et Jazz)

-23 juillet Eusebia (Musique Africaine)

-25 juillet Morik (New Créole)

L’Auberge est ouverte de midi à minuit (sauf le 16 juillet à partir de 19h) et vous propose à tout moment, y compris bien sûr pendant les concerts gratuits à 19h, de la restauration rapide, des boissons fraîches et chaudes, etc… Et tout ceci à des prix extrêmement bas… .

Rue du Sergent Pierre Bonnot Auberge de l’Abbaye Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 93 55 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concerts à l’auberge des Pluralies

L’événement Concerts à l’auberge des Pluralies Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD