Concerts à l’auberge des Pluralies Rue du Sergent Pierre Bonnot Luxeuil-les-Bains
Concerts à l’auberge des Pluralies Rue du Sergent Pierre Bonnot Luxeuil-les-Bains mercredi 22 juillet 2026.
Luxeuil-les-Bains
Concerts à l’auberge des Pluralies
Rue du Sergent Pierre Bonnot Auberge de l’Abbaye Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-25 20:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Du mercredi au samedi (sauf vendredi), rendez-vous à L’Auberge des Pluralies pour un moment de convivialité et des spectacles gratuits chaque soir à 19 h.
Programme
-22 juillet Heaven Trio (Chanson française et Jazz)
-23 juillet Eusebia (Musique Africaine)
-25 juillet Morik (New Créole)
L’Auberge est ouverte de midi à minuit (sauf le 16 juillet à partir de 19h) et vous propose à tout moment, y compris bien sûr pendant les concerts gratuits à 19h, de la restauration rapide, des boissons fraîches et chaudes, etc… Et tout ceci à des prix extrêmement bas… .
Rue du Sergent Pierre Bonnot Auberge de l’Abbaye Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 93 55 32
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English : Concerts à l’auberge des Pluralies
L’événement Concerts à l’auberge des Pluralies Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD
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