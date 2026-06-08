Festival Les Pluralies Les Murmures ont des oreilles Maison du Cardinal Jouffroy Luxeuil-les-Bains mercredi 22 juillet 2026.

Luxeuil-les-Bains

Festival Les Pluralies Les Murmures ont des oreilles

Maison du Cardinal Jouffroy 53 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:30:00

fin : 2026-07-23 22:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Humour et Illusions sonores

Conception Interprétation: Dylan Foldrin et Quentin Thiollier

Accompagnement artistique Thierry Collet

Dans cette performance jouant avec les codes de la conférence et du concert, deux interprètes, à la fois ingénieurs du son, musiciens et magiciens, amènent les spectateurs à découvrir les propriétés inattendues de leur ouïe et de leur cerveau à travers la mise en scène d’illusions sonores. A la fois beaux parleurs et faux parleurs, ce duo représente différents aspects du son Louis ne parle pas, il ne s’exprime que par des bruits et la musique. Il explore de façon sensible, en jouant avec les sons qui l’entourent. De son côté Dylan à une approche plus scientifique et pédagogique du phénomène

sonore, il cherche à mettre en évidence le fonctionnement complexe de notre cerveau.

Tarifs Tarif Plein 12.00€

Tarif famille assis 2 adultes et 3 enfants de moins de 16 ans 35.00€

Programme disponible sur https://pluralies.net/ .

Maison du Cardinal Jouffroy 53 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 93 55 32

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English : Festival Les Pluralies Les Murmures ont des oreilles

L’événement Festival Les Pluralies Les Murmures ont des oreilles Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD