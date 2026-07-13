Déambulation théâtrale A vos fourchettes ! Abbaye Luxeuil-les-Bains
mercredi 22 juillet 2026 · Abbaye · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Déambulation théâtrale A vos fourchettes !
Abbaye 21 Rue Henry Guy Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:30:00
fin : 2026-07-23 21:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Déambulation théâtrale et gourmande
La troupe des Teinteurs de textes vous invite à une déambulation gourmande et théâtrale à travers la ville. Quelques haltes dans des endroits tranquilles pour déguster un petit plaisir salé ou une douceur sucrée et surtout profiter des bons mots de Rostand, Grumberg, Ribes, Coffe, …. De la gourmandise qui ne fait pas grossir parce on le sait désormais, le rire fait maigrir.
Tarifs :
Tarif Plein 12.00€
Tarif famille 2 adultes et 3 enfants de moins de 16 ans 35.00€
Programme disponible sur https://pluralies.net/ .
Abbaye 21 Rue Henry Guy Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 93 55 32
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English : Déambulation théâtrale A vos fourchettes !
L’événement Déambulation théâtrale A vos fourchettes ! Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD
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