UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Luxeuil-les-Bains

Déambulation théâtrale A vos fourchettes ! Abbaye Luxeuil-les-Bains

mercredi 22 juillet 2026 · Abbaye · Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Abbaye
Adresse
21 Rue Henry Guy
Ville
70300 Luxeuil-les-Bains
Département
Haute-Saône
Tarif
35 35 35 Tarif réduit Tarif spécial

Luxeuil-les-Bains

Déambulation théâtrale A vos fourchettes !

Abbaye 21 Rue Henry Guy Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif réduit
Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:30:00
fin : 2026-07-23 21:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Déambulation théâtrale et gourmande

La troupe des Teinteurs de textes vous invite à une déambulation gourmande et théâtrale à travers la ville. Quelques haltes dans des endroits tranquilles pour déguster un petit plaisir salé ou une douceur sucrée et surtout profiter des bons mots de Rostand, Grumberg, Ribes, Coffe, …. De la gourmandise qui ne fait pas grossir parce on le sait désormais, le rire fait maigrir.

Tarifs :
Tarif Plein 12.00€
Tarif famille 2 adultes et 3 enfants de moins de 16 ans 35.00€

Programme disponible sur https://pluralies.net/   .

Abbaye 21 Rue Henry Guy Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 93 55 32 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Déambulation théâtrale A vos fourchettes !

L’événement Déambulation théâtrale A vos fourchettes ! Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD

À voir aussi à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône)