Déambulation théâtrale A vos fourchettes ! Abbaye Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Luxeuil-les-Bains

Déambulation théâtrale A vos fourchettes !

Abbaye 21 Rue Henry Guy Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:30:00

fin : 2026-07-23 21:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Déambulation théâtrale et gourmande

La troupe des Teinteurs de textes vous invite à une déambulation gourmande et théâtrale à travers la ville. Quelques haltes dans des endroits tranquilles pour déguster un petit plaisir salé ou une douceur sucrée et surtout profiter des bons mots de Rostand, Grumberg, Ribes, Coffe, …. De la gourmandise qui ne fait pas grossir parce on le sait désormais, le rire fait maigrir.

Tarifs :

Tarif Plein 12.00€

Tarif famille 2 adultes et 3 enfants de moins de 16 ans 35.00€

Programme disponible sur https://pluralies.net/ .

Abbaye 21 Rue Henry Guy Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 93 55 32

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English : Déambulation théâtrale A vos fourchettes !

L’événement Déambulation théâtrale A vos fourchettes ! Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD