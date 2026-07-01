Exposition à la galerie des arts Galerie des Arts Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Luxeuil-les-Bains

Exposition à la galerie des arts

Galerie des Arts 1 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-15

Julies Poirier (sculptures lumineuses), Emmanuel Bourgois (Dessin collage), Alex Claude (Peinture), Pierre Diebolt (Dessin), un travail présenté pour la première fois. Gérard Doutreleau (peinture), Frank Morzuch (sculpture).

Vernissage le 15 juillet, et conférence Femen le 24 juillet de 18h à 20h.

D’autres moments privilégiés de rencontres avec les artistes ponctueront cette exposition.

Du 15 au 29 juillet, ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00 et les 21 et 28 juillet de 10h00 à 20h00 à l’occasion du Marché de nuit. .

Galerie des Arts 1 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 93 90 00

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English : Exposition à la galerie des arts

L’événement Exposition à la galerie des arts Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-01 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)