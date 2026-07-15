Concert Danses et Cérémonies Ensemble de cuivres Escapade Basilique Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains
samedi 15 août 2026 · Basilique Saint-Pierre · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Concert Danses et Cérémonies Ensemble de cuivres Escapade
Basilique Saint-Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 17:00:00
fin : 2026-08-15 18:30:00
Date(s) :
2026-08-15
L’ensemble de cuivres et percussions Escapade vous invite à découvrir son nouveau programme Danses et cérémonies , un voyage musical intense et contrasté à travers les siècles et les styles, porté par 14 jeunes musiciens professionnels.
Cette édition est placée sous la direction exceptionnelle d’Antoine Ganaye, Chef de l’ensemble de cuivres de Radio France, trombone solo de l’Orchestre Philharmonique de Radio France et professeur au CNSMD de Lyon. Il prend cette année la tête de l’ensemble pour un programme où se croisent les fastes de la Renaissance avec Gabrieli, l’élan romantique de Grieg, les couleurs ensorcelantes de Piazzolla ou encore l’énergie percussive contemporaine de Koshinski.
Entre danses populaires, cérémonies solennelles et rythmes envoûtants, Escapade poursuit sa démarche artistique singulière en mêlant répertoire classique, arrangements originaux et spatialisation du son pour une expérience immersive unique. .
Basilique Saint-Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 58 99 association.contrevent@gmail.com
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English : Concert Danses et Cérémonies Ensemble de cuivres Escapade
L’événement Concert Danses et Cérémonies Ensemble de cuivres Escapade Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD
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