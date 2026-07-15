Concert Danses et Cérémonies Ensemble de cuivres Escapade Basilique Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Luxeuil-les-Bains

Concert Danses et Cérémonies Ensemble de cuivres Escapade

Basilique Saint-Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 17:00:00

fin : 2026-08-15 18:30:00

Date(s) :

2026-08-15

L’ensemble de cuivres et percussions Escapade vous invite à découvrir son nouveau programme Danses et cérémonies , un voyage musical intense et contrasté à travers les siècles et les styles, porté par 14 jeunes musiciens professionnels.

Cette édition est placée sous la direction exceptionnelle d’Antoine Ganaye, Chef de l’ensemble de cuivres de Radio France, trombone solo de l’Orchestre Philharmonique de Radio France et professeur au CNSMD de Lyon. Il prend cette année la tête de l’ensemble pour un programme où se croisent les fastes de la Renaissance avec Gabrieli, l’élan romantique de Grieg, les couleurs ensorcelantes de Piazzolla ou encore l’énergie percussive contemporaine de Koshinski.

Entre danses populaires, cérémonies solennelles et rythmes envoûtants, Escapade poursuit sa démarche artistique singulière en mêlant répertoire classique, arrangements originaux et spatialisation du son pour une expérience immersive unique. .

Basilique Saint-Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 58 99 association.contrevent@gmail.com

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English : Concert Danses et Cérémonies Ensemble de cuivres Escapade

L’événement Concert Danses et Cérémonies Ensemble de cuivres Escapade Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD