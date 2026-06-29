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Jardins de Wesserling Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains

Jardins de Wesserling Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains jeudi 20 août 2026.

Lieu
Place du 8 Mai 1945
Adresse
Centre social et culturel Georges Taiclet
Ville
70300 Luxeuil-les-Bains
Département
Haute-Saône
Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Luxeuil-les-Bains

Jardins de Wesserling

Place du 8 Mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-20 18:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Terminez l’été en beauté avec la découverte des magnifiques jardins de Wesserling. Un lieu unique mêlant patrimoine, nature et créativité.
Départ 10h | Retour 18h (au CSC Taiclet).
Repas tiré du sac ou restauration sur place (en supplément).
Paiement à la réservation.
Ouvert à tous!   .

Place du 8 Mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 38 97 

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English : Jardins de Wesserling

L’événement Jardins de Wesserling Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD

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