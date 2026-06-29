Jardins de Wesserling Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains

Jardins de Wesserling

Place du 8 Mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:00:00

fin : 2026-08-20 18:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Terminez l’été en beauté avec la découverte des magnifiques jardins de Wesserling. Un lieu unique mêlant patrimoine, nature et créativité.

Départ 10h | Retour 18h (au CSC Taiclet).

Repas tiré du sac ou restauration sur place (en supplément).

Paiement à la réservation.

Ouvert à tous! .

Place du 8 Mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 38 97

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English : Jardins de Wesserling

L’événement Jardins de Wesserling Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD