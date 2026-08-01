Informations pratiques

Luxeuil-les-Bains

Rendez-vous conte !

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-24

Les Journées Conte reviennent à la bibliothèque avec un programme riche en histoires, en musique et en rencontres, pour tous les âges.

Vendredi 28 août à 20h Contes à la pleine lune au Lac des 7 Chevaux.

Sous le ciel étoilé, laissez-vous porter par les récits de Suzel Barbaroux, Sabah Maach et Valer’EGOUY dans un cadre naturel propice à l’évasion.

À partir de 6 ans.

Samedi 29 août à 18h Balade contée.

Une promenade où les chemins se mêlent aux histoires, guidée par Suzel Barbaroux et Valer’EGOUY.

À partir de 6 ans.

Dimanche 30 août à 10h30 Boîte à secrets de saison

Un moment tout en douceur imaginé par Emmanuelle Lieby pour les tout-petits et leurs familles.

De 0 à 3 ans.

Nouveautés 2026

Des ateliers Contes musicaux pour les jeunes.

Cette année, la bibliothèque propose une nouvelle aventure artistique aux 10-17 ans.

Du 24 au 27 août, les après-midis, les participants seront invités à créer, raconter et mettre en musique leurs histoires aux côtés de Valer’EGOUY, conteur martiniquais, et de MORIK, musicien guadeloupéen.

Ces ateliers sont entièrement gratuits et se termineront par une restitution ouverte au public jeudi 27 août en fin d’après-midi.

Renseignements et inscriptions à la Bibliothèque au 03 84 40 14 96.

Un stage pour explorer l’art du conte.

Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir leur pratique, Valer’EGOUY, accompagné de Suzel Barbaroux et Sabah Maach, animera un stage artistique Conte / Corps / Voix.

Pendant six jours, du 24 au 29 août, les participants travailleront l’expression scénique, la voix et le mouvement, avant de présenter le fruit de leur travail lors des Contes à la pleine lune, le vendredi 28 août.

Renseignements et inscriptions au +596 696 455 150 et association.martinique.images@gmail.com

Que vous soyez amateur de contes, curieux de nouvelles découvertes ou simplement en quête d’un beau moment à partager en famille, les Journées Conte vous ouvrent leurs portes. Venez écouter, rêver… et vous laisser surprendre ! .

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté association.martinique.images@gmail.com

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English : Rendez-vous conte !

L’événement Rendez-vous conte ! Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-28 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)