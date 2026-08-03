UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Luxeuil-les-Bains

Summer party Luxeuil-les-Bains

samedi 8 août 2026 · Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Place de la Baille
Ville
70300 Luxeuil-les-Bains
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Luxeuil-les-Bains

Summer party

Place de la Baille Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08 23:59:00

Date(s) :
2026-08-08

Soirée toutes danses avec animation et initiations de 20h à 22h latino (salsa, bachata), mérengué, solo dance, tout public…
De 22 h à minuit soirée DJ.
Animée par P. A. Dj & Events, P. A. à Pas.
Buvette et petite restauration sur place.   .

Place de la Baille Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 93 90 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Summer party

L’événement Summer party Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-30 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône)