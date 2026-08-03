Summer party Luxeuil-les-Bains
samedi 8 août 2026 · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Summer party
Place de la Baille Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08 23:59:00
Date(s) :
2026-08-08
Soirée toutes danses avec animation et initiations de 20h à 22h latino (salsa, bachata), mérengué, solo dance, tout public…
De 22 h à minuit soirée DJ.
Animée par P. A. Dj & Events, P. A. à Pas.
Buvette et petite restauration sur place. .
Place de la Baille Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 93 90 00
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English : Summer party
L’événement Summer party Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-30 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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