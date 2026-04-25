Luxeuil-les-Bains

Hommage à Kévin Clément

Rue du Sergent Pierre Bonnot Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 11:00:00

fin : 2026-08-22 12:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Hommage Kévin Clément, Légionnaire mort pour la France. .

Rue du Sergent Pierre Bonnot Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 93 90 00

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English : Hommage à Kévin Clément

L’événement Hommage à Kévin Clément Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-06 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)