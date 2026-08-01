Stage artistique Conte, corps, voix Luxeuil-les-Bains
lundi 24 août 2026 · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Stage artistique Conte, corps, voix
Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 350 – 350 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-24
Un stage pour explorer l’art du conte
Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir leur pratique, Valer’EGOUY, accompagné de Suzel Barbaroux et Sabah Maach, animera un stage artistique Conte / Corps / Voix.
Pendant six jours, du 24 au 29 août, les participants travailleront l’expression scénique, la voix et le mouvement, avant de présenter le fruit de leur travail lors des Contes à la pleine lune, le vendredi 28 août.
Renseignements et inscriptions au +596 696 455 150 et association.martinique.images@gmail.com
Que vous soyez amateur de contes, curieux de nouvelles découvertes ou simplement en quête d’un beau moment à partager en famille, les Journées Conte vous ouvrent leurs portes. Venez écouter, rêver… et vous laisser surprendre ! .
Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté association.martinique.images@gmail.com
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English : Stage artistique Conte, corps, voix
L’événement Stage artistique Conte, corps, voix Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-28 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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