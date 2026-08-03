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Balade en écriture Rue des 7 Chevaux Luxeuil-les-Bains

samedi 8 août 2026 · Rue des 7 Chevaux · Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Rue des 7 Chevaux
Adresse
Lac des 7 Chevaux
Ville
70300 Luxeuil-les-Bains
Département
Haute-Saône
Tarif
30 30 30 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Luxeuil-les-Bains

Balade en écriture

Rue des 7 Chevaux Lac des 7 Chevaux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:30:00
fin : 2026-08-08 12:30:00

Date(s) :
2026-08-08

Balade (maximum de 3 kms, accessible) ponctuée de moments d’écriture créative.

Venez vivre un moment unique et original pour vous reconnecter à la nature, aux arbres ainsi qu’à votre créativité grâce à l’écriture. Tous les sens sont en éveil pour être au service de l’imagination et de votre élan créatif. Vous serez guidés pour créer avec les mots de manière spontanée, ludique et sans besoin de technique.
A destination des adultes et adolescents dès 16 ans.
Annulé en cas de pluie ou orage.   .

Rue des 7 Chevaux Lac des 7 Chevaux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 80 01 34 98  bonjour@creer-serelier.org

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English : Balade en écriture

L’événement Balade en écriture Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-28 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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