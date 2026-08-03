Balade en écriture Rue des 7 Chevaux Luxeuil-les-Bains
samedi 8 août 2026 · Rue des 7 Chevaux · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Balade en écriture
Rue des 7 Chevaux Lac des 7 Chevaux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:30:00
fin : 2026-08-08 12:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Balade (maximum de 3 kms, accessible) ponctuée de moments d’écriture créative.
Venez vivre un moment unique et original pour vous reconnecter à la nature, aux arbres ainsi qu’à votre créativité grâce à l’écriture. Tous les sens sont en éveil pour être au service de l’imagination et de votre élan créatif. Vous serez guidés pour créer avec les mots de manière spontanée, ludique et sans besoin de technique.
A destination des adultes et adolescents dès 16 ans.
Annulé en cas de pluie ou orage. .
Rue des 7 Chevaux Lac des 7 Chevaux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 80 01 34 98 bonjour@creer-serelier.org
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English : Balade en écriture
L’événement Balade en écriture Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-28 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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