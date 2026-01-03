Festival Art et Patrimoine Luxeuil-les-Bains

Festival Art et Patrimoine Luxeuil-les-Bains samedi 5 septembre 2026.

Festival Art et Patrimoine

Centre historique Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-05

1200 mètres d’exposition dans les diverses salles du patrimoine et dans certaines rues du centre historique et plus de 5000 œuvres exposées.
Un festival unique, une vitrine d’art à ciel ouvert où vous trouverez plus d’une centaine d’artistes !   .

Centre historique Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 93 67 58  artdanslarue70300@gmail.com

English : Festival Art et Patrimoine

