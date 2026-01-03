Festival Art et Patrimoine Luxeuil-les-Bains
Festival Art et Patrimoine Luxeuil-les-Bains samedi 5 septembre 2026.
Festival Art et Patrimoine
Centre historique Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05
1200 mètres d’exposition dans les diverses salles du patrimoine et dans certaines rues du centre historique et plus de 5000 œuvres exposées.
Un festival unique, une vitrine d’art à ciel ouvert où vous trouverez plus d’une centaine d’artistes ! .
Centre historique Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 93 67 58 artdanslarue70300@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Art et Patrimoine
L’événement Festival Art et Patrimoine Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-11 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)