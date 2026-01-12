Visite de la basilique St-Pierre St-Paul et atelier construction Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains

Visite de la basilique St-Pierre St-Paul et atelier construction

Visite de la basilique St-Pierre St-Paul et atelier construction de voûtes En compagnie d’un guide-conférencier, les enfants découvrent l’histoire de saint Colomban et les secrets de la basilique, puis se mettent dans la peau des bâtisseurs du Moyen Âge en construisant les maquettes des voûtes.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme.

Distance à parcourir 0,5km Durée 90 min.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 03 84 40 06 41.

Fin des inscriptions à 17h le jour précédant la visite. Annulation si moins de 4 inscrits. .

Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

