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Thé dansant avec Florent Gorris Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains

Thé dansant avec Florent Gorris Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Rue de Grammont

Adresse : Espace Frichet

Ville : 70300 Luxeuil-les-Bains

Département : Haute-Saône

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 3 3 3 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Luxeuil-les-Bains

Thé dansant avec Florent Gorris

Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 15:00:00
fin : 2026-07-30 18:00:00

Date(s) :
2026-07-30

À l’Espace Frichet de 15h à 18h.

Programmation 2026
26/03 Martial Vuillemin
30/04 Cyrille Renaut
28/05 Luc Willemin
25/06 Christelle Jeanblanc
30/07 Florent Gorris
27/08 Romain Dupuis
24/09 Claudie & Bernard
29/10 Dany Moureaux

Entrée payante (paiement uniquement en espèces ou chèque).
Buvette sur place par les associations Diffu-Music & Serge & co.   .

Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41  tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

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English : Thé dansant avec Florent Gorris

L’événement Thé dansant avec Florent Gorris Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-12 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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