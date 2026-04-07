Thé dansant avec Florent Gorris Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains

Thé dansant avec Florent Gorris

Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 15:00:00

fin : 2026-07-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-30

À l’Espace Frichet de 15h à 18h.

Programmation 2026

26/03 Martial Vuillemin

30/04 Cyrille Renaut

28/05 Luc Willemin

25/06 Christelle Jeanblanc

30/07 Florent Gorris

27/08 Romain Dupuis

24/09 Claudie & Bernard

29/10 Dany Moureaux

Entrée payante (paiement uniquement en espèces ou chèque).

Buvette sur place par les associations Diffu-Music & Serge & co. .

Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

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English : Thé dansant avec Florent Gorris

L’événement Thé dansant avec Florent Gorris Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-12 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)