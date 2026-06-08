Festival Les Pluralies Sea Girls Anthologie Cour d’honneur de l’Abbaye Luxeuil-les-Bains
Festival Les Pluralies Sea Girls Anthologie Cour d’honneur de l’Abbaye Luxeuil-les-Bains jeudi 23 juillet 2026.
Luxeuil-les-Bains
Festival Les Pluralies Sea Girls Anthologie
Cour d’honneur de l’Abbaye 14 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:30:00
fin : 2026-07-23 22:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Humour et chansons
Avec Judith Rémy, Prunella Rivière et Delphine Simon, Guitare Dani Bouillard, Percussions Vincent Martin, Mise en scène Brigitte Buc
Nous avions envie d’offrir le meilleur de notre répertoire à celles et ceux qui n’avaient pas encore eu la chance de partager le grand frisson, le clin d’œil et la gouaille Sea girls. Chaque numéro se découvre comme une friandise. Il y a des saveurs acidulées pour s’amuser, d’autres très poivrées, qui font tousser et puis celles enfin qui réchauffent doucement car nous sommes bien ensemble. On y chante, non sans un zeste d’ironie, la joie de survivre, le grand âge, la confusion des genres au petit matin, les rides, les animaux domestiques et la real politik.
Bienvenu.es dans notre Anthologie !
Tarifs Tarif Plein 12.00€
Tarif famille assis 2 adultes et 3 enfants de moins de 16 ans 35.00€
Programme disponible sur https://pluralies.net/ .
Cour d’honneur de l’Abbaye 14 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 93 55 32
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English : Festival Les Pluralies Sea Girls Anthologie
L’événement Festival Les Pluralies Sea Girls Anthologie Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD
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