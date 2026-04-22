Les Samedis de l’Orgue Récital de clôture par Jean-Charles Ablitzer Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains

Les Samedis de l’Orgue Récital de clôture par Jean-Charles Ablitzer

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 21:00:00

fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :

2026-08-01

À 11h, mise en bouche présentation de l’orgue et introduction aux œuvres proposées.

À 21h, concert

Récital de clôture

Samedi 1er août | 21 h JEAN-CHARLES ABLITZER

L’école de Rameau, de l’opéra à l’église. Splendeur et poésie de l’orgue des Lumières.

Tarif 15 €, réduits 12 € (adhérents Musique et Mémoire, Culture 70) Gratuit pour les moins de 12 ans

Informations au 03 84 40 06 41

ligneorguesremarquables.com .

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 87 41 39

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English : Les Samedis de l’Orgue Récital de clôture par Jean-Charles Ablitzer

L’événement Les Samedis de l’Orgue Récital de clôture par Jean-Charles Ablitzer Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD