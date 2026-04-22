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Les Samedis de l’Orgue Récital de clôture par Jean-Charles Ablitzer Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains

Les Samedis de l’Orgue Récital de clôture par Jean-Charles Ablitzer Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains samedi 1 août 2026.

Lieu : Basilique St Pierre

Adresse : 1 Place Saint-Pierre

Ville : 70300 Luxeuil-les-Bains

Département : Haute-Saône

Début : samedi 1 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 12 12 Tarif réduit Tarif réduit

Luxeuil-les-Bains

Les Samedis de l’Orgue Récital de clôture par Jean-Charles Ablitzer

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:00:00
fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :
2026-08-01

À 11h, mise en bouche présentation de l’orgue et introduction aux œuvres proposées.
À 21h, concert

Récital de clôture
Samedi 1er août | 21 h JEAN-CHARLES ABLITZER
L’école de Rameau, de l’opéra à l’église. Splendeur et poésie de l’orgue des Lumières.

Tarif 15 €, réduits 12 € (adhérents Musique et Mémoire, Culture 70) Gratuit pour les moins de 12 ans

Informations au 03 84 40 06 41
ligneorguesremarquables.com   .

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 87 41 39 

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English : Les Samedis de l’Orgue Récital de clôture par Jean-Charles Ablitzer

L’événement Les Samedis de l’Orgue Récital de clôture par Jean-Charles Ablitzer Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD

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