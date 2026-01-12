Visite de l’&cclesia et atelier de fouille archéologique Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains
Visite de l'&cclesia et atelier de fouille archéologique
Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 7 EUR
2026-02-11 10:00:00
2026-02-11 11:30:00
2026-02-11
Accompagnés d’un guide conférencier, les enfants visitent le site de l’&cclesia, puis découvrent le monde de l’archéologie et ses outils au cours d’un atelier de fouille. Un parent accompagne l’enfant pendant toute la durée de la visite et de l’atelier. A partir de 7 ans. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme, fin des inscriptions à 17h la veille.
Annulation si moins de 4 inscrits. .
Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
