Visites des thermes Thermes Luxeuil-les-Bains

Visites des thermes

Thermes Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23 14:30:00

fin : 2026-06-08 16:00:00

Date(s) :

2026-03-23 2026-04-13 2026-05-11 2026-06-08 2026-06-29 2026-07-13 2026-08-10 2026-08-31 2026-09-21 2026-10-19 2026-11-09

Vous êtes curieux ? Venez à 15h aux Thermes pour une visite avec le directeur.

Et c’est gratuit !

Contact 03 84 40 40 58 .

Thermes Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 40 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visites des thermes

L’événement Visites des thermes Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-13 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)