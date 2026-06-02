Escape game Chien Pourri une surprise pour Chaplapla Librairie les cyclamens Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains

Escape game Chien Pourri une surprise pour Chaplapla

Librairie les cyclamens 33 Rue Jules Jeanneney Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-11 16:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-15 2026-07-16

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Chaplapla ! Un jeu d’énigmes dans l’univers de Chien Pourri.

Atelier pour les enfants de 7 à 12 ans. 15 places par game, sur inscription, gratuit. .

Librairie les cyclamens 33 Rue Jules Jeanneney Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 94 90 08 bonjour@librairielescyclamens.fr

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English :

L’événement Escape game Chien Pourri une surprise pour Chaplapla Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-02 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)