Escape game Chien Pourri une surprise pour Chaplapla Librairie les cyclamens Luxeuil-les-Bains
Escape game Chien Pourri une surprise pour Chaplapla Librairie les cyclamens Luxeuil-les-Bains samedi 11 juillet 2026.
Luxeuil-les-Bains
Escape game Chien Pourri une surprise pour Chaplapla
Librairie les cyclamens 33 Rue Jules Jeanneney Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-11 16:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-15 2026-07-16
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Chaplapla ! Un jeu d’énigmes dans l’univers de Chien Pourri.
Atelier pour les enfants de 7 à 12 ans. 15 places par game, sur inscription, gratuit. .
Librairie les cyclamens 33 Rue Jules Jeanneney Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 94 90 08 bonjour@librairielescyclamens.fr
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English :
L’événement Escape game Chien Pourri une surprise pour Chaplapla Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-02 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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