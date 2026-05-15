Vacances d’été Pôle Action Collective Famille Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains
Vacances d’été Pôle Action Collective Famille Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains mardi 7 juillet 2026.
Luxeuil-les-Bains
Vacances d’été Pôle Action Collective Famille
Place du 8 Mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 08:00:00
fin : 2026-07-31 18:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Le Pôle Action Collective Famille vous a préparé un bel été, rythmé par les sorties, les ateliers, les jeux et les moments conviviaux, du 7 au 31 juillet.
Des activités à partager en famille atelier poterie, atelier cuisine, pique-niques, bowling, sortie au Planétarium d’Épinal, Jardins Aquatiques d’Acorus, Parc naturel de la Grande Pile, jeux de société, pétanque, barbecue partagé, après-midi zen…
Places limitées sur plusieurs activités. Inscriptions obligatoires. .
Place du 8 Mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 38 97
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English : Vacances d’été Pôle Action Collective Famille
L’événement Vacances d’été Pôle Action Collective Famille Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD
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