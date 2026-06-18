Portes ouvertes de l’école de musique Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains
Portes ouvertes de l’école de musique Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains mercredi 1 juillet 2026.
Luxeuil-les-Bains
Portes ouvertes de l’école de musique
Place du 8 Mai 1945 EDMT Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-07-01 17:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Portes ouvertes de l’Ecole Départementale de Musique et de Théâtre de Luxeuil. .
Place du 8 Mai 1945 EDMT Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Portes ouvertes de l’école de musique
L’événement Portes ouvertes de l’école de musique Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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