Représentation théâtrale de fin d’année De cour à jardin, jouons! Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains mardi 23 juin 2026.

Luxeuil-les-Bains

Représentation théâtrale de fin d’année De cour à jardin, jouons!

Place du 8 Mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 20:00:00

fin : 2026-06-23 22:00:00

Date(s) :

2026-06-23

Les comédiens de la troupe de théâtre du Centre Social et Culturel Georges Taiclet vous invitent à leur représentation de fin d’année mardi 23 juin à 20h au CSC Taiclet.

Tarifs Adultes (16 ans et plus) 6 €. Enfants (3 à 15 ans) 3 €. Gratuit pour les moins de 3 ans.

Places en vente au secrétariat du Centre Social.

Renseignements 03 84 40 38 97 03 84 40 56 55.

Venez nombreux encourager nos artistes et célébrer avec eux une année de théâtre placée sous le signe du partage et de la bonne humeur ! .

Place du 8 Mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 38 97

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English : Représentation théâtrale de fin d’année De cour à jardin, jouons!

L’événement Représentation théâtrale de fin d’année De cour à jardin, jouons! Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD