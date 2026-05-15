La Nuit des Eglises à la Basilique Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains

La Nuit des Eglises à la Basilique

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26 22:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Visite nocturne de la Basilique de 20h30 à 22h.

Célébration ensemble la création artistique.

Information et inscriptions auprès de Charlotte au 06.68.65.77.20. Dons libres à l’issue de la visite. .

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 65 77 20

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English : La Nuit des Eglises à la Basilique

L’événement La Nuit des Eglises à la Basilique Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-11 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)