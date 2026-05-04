Exposition peinture sculpture BD photo Galerie des Arts Espace Frichet Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains

Exposition peinture sculpture BD photo

Galerie des Arts Espace Frichet 1 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 14:00:00

fin : 2026-07-05 18:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Pour la 7eme année consécutive, le collectif des 4 artistes exposent cet été à la Galerie des Arts à Luxeuil.

Fabrice VARNEY présentera ses nouvelles sculptures métal.

Thierry MEYER montrera ses personnages en plâtres et papier mâché.

Marie-Odile GOILLIOT dévoilera ses nouveaux tableaux et sculptures.

Michel DI GALLO reviendra sur son travail de bande dessinée avec son héro le Docteur D, en attendant le Tome 4 en cours.

L’invité cette année est le photographe Paul WILLIS dont on pourra découvrir le regard, à la fois stupéfiant et sensible.

Entrée libre et gratuite. .

Galerie des Arts Espace Frichet 1 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 13 02 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition peinture sculpture BD photo

L’événement Exposition peinture sculpture BD photo Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD