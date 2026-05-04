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Exposition peinture sculpture BD photo Galerie des Arts Espace Frichet Luxeuil-les-Bains

Exposition peinture sculpture BD photo Galerie des Arts Espace Frichet Luxeuil-les-Bains vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Galerie des Arts Espace Frichet

Adresse : 1 Avenue des Thermes

Ville : 70300 Luxeuil-les-Bains

Département : Haute-Saône

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Luxeuil-les-Bains

Exposition peinture sculpture BD photo

Galerie des Arts Espace Frichet 1 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 14:00:00
fin : 2026-07-05 18:30:00

Date(s) :
2026-06-26

Pour la 7eme année consécutive, le collectif des 4 artistes exposent cet été à la Galerie des Arts à Luxeuil.
Fabrice VARNEY présentera ses nouvelles sculptures métal.
Thierry MEYER montrera ses personnages en plâtres et papier mâché.
Marie-Odile GOILLIOT dévoilera ses nouveaux tableaux et sculptures.
Michel DI GALLO reviendra sur son travail de bande dessinée avec son héro le Docteur D, en attendant le Tome 4 en cours.
L’invité cette année est le photographe Paul WILLIS dont on pourra découvrir le regard, à la fois stupéfiant et sensible.
Entrée libre et gratuite.   .

Galerie des Arts Espace Frichet 1 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 13 02 47 

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English : Exposition peinture sculpture BD photo

L’événement Exposition peinture sculpture BD photo Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD

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