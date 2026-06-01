Les Traversées baroques Place de la Baille Luxeuil-les-Bains
Les Traversées baroques Place de la Baille Luxeuil-les-Bains mercredi 24 juin 2026.
Luxeuil-les-Bains
Les Traversées baroques
Place de la Baille Bibliothèque municipale Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 18:30:00
fin : 2026-06-24 19:30:00
Date(s) :
2026-06-24
Rencontre musicale en médiathèque.
Avec Etienne Meyer, Judith Pacquier, et Emily Aeby.
Tout public. .
Place de la Baille Bibliothèque municipale Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 14 96 bibliotheque@luxeuil-les-bains.fr
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English : Les Traversées baroques
L’événement Les Traversées baroques Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD
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