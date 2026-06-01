Les Traversées baroques Place de la Baille Luxeuil-les-Bains mercredi 24 juin 2026.

Luxeuil-les-Bains

Les Traversées baroques

Place de la Baille Bibliothèque municipale Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 18:30:00

fin : 2026-06-24 19:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Rencontre musicale en médiathèque.

Avec Etienne Meyer, Judith Pacquier, et Emily Aeby.

Tout public. .

Place de la Baille Bibliothèque municipale Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 14 96 bibliotheque@luxeuil-les-bains.fr

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English : Les Traversées baroques

L’événement Les Traversées baroques Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD