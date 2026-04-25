Les Samedis de l’Orgue Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains
Les Samedis de l’Orgue Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains samedi 4 juillet 2026.
Luxeuil-les-Bains
Les Samedis de l’Orgue
Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
À 11h, mise en bouche rencontre avec les organistes, présentation des programmes et de l’orgue.
À 17h concert à la Basilique St Pierre.
Samedi 4 juillet | 17h MATTHIEU BOUTINEAU, ANNE-EMMANUELLE DAVY ET PERRINE DEVILLERS, sopranos
François Couperin motets, troisième Leçon de Ténèbres, extraits du Gloria de la Messe des Paroisses.
Organisé par Culture 70
Pour tous les concerts libre participation aux frais, à l’exception du concert de clôture du samedi 1er août.
Informations au 03 84 40 06 41
ligneorguesremarquables.com .
Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41
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English : Les Samedis de l’Orgue
L’événement Les Samedis de l’Orgue Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-22 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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