Atelier couture Je couds mon sac Banane pour l’été Boutique aux Pépites Luxeuil-les-Bains
Atelier couture Je couds mon sac Banane pour l’été Boutique aux Pépites Luxeuil-les-Bains lundi 29 juin 2026.
Luxeuil-les-Bains
Atelier couture Je couds mon sac Banane pour l’été
Boutique aux Pépites 18 Rue Carnot Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 14:00:00
fin : 2026-07-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-29 2026-07-01 2026-07-03 2026-07-06 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-11
Vous rêvez de coudre vous même votre sac banane. Alors la boutique Aux Pépites vous propose un atelier couture pour coudre vous même votre sac banane. Renseignement en boutique, en sms ou en mp sur facebook ou instagram. .
Boutique aux Pépites 18 Rue Carnot Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 64 91 58 auxpepites@orange.fr
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English : Atelier couture Je couds mon sac Banane pour l’été
L’événement Atelier couture Je couds mon sac Banane pour l’été Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD
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