Atelier couture Je couds mon sac Banane pour l’été Boutique aux Pépites Luxeuil-les-Bains lundi 29 juin 2026.

Luxeuil-les-Bains

Atelier couture Je couds mon sac Banane pour l’été

Boutique aux Pépites 18 Rue Carnot Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 14:00:00

fin : 2026-07-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-29 2026-07-01 2026-07-03 2026-07-06 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-11

Vous rêvez de coudre vous même votre sac banane. Alors la boutique Aux Pépites vous propose un atelier couture pour coudre vous même votre sac banane. Renseignement en boutique, en sms ou en mp sur facebook ou instagram. .

Boutique aux Pépites 18 Rue Carnot Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 64 91 58 auxpepites@orange.fr

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English : Atelier couture Je couds mon sac Banane pour l’été

L’événement Atelier couture Je couds mon sac Banane pour l’été Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD